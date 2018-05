Fire måneder er gått siden skiskytterparet Frode Andresen (44) og Gunn Margit Andreassen (44) opplevde det utenkelige.

Første nyttårsdag fant de sønnen David (13) død i sengen . Bare timer tidligere hadde hele familien feiret nyttårsaften sammen – og ingenting tydet på at det var noe galt med sønnen.

– Man må oppleve det for å skjønne hvor vondt det er. Å miste et barn, er det verste man kan gjennomgå som menneske, sier Frode Andresen til VG.

Intervjuet er gjort i forbindelse med TV2-programmet «Mer enn gull», som sendes tirsdag kveld. Programmet ble spilt inn i høst – bare måneder før tragedien. Programmet er dedisert til sønnen David.

Andresen sier han i de siste månedene har tatt et eksistensielt oppgjør med seg selv, og spurt seg om hva som er meningen med livet.

– Jeg går ikke i kirken hver uke, men har barnetroen min. Jeg håper det er sånn som de sier, de som tror, at det er noe mer. Jeg klamrer meg til håpet om at vi skal møtes igjen. Jeg håper det er en mulighet, sier Andresen til VG.

DØDE: David Aas Andresen ble bare 13 år gammel. Foto: Privat

Svak epilepsi

Da dødsfallet ble kjent 5. januar, skrev foreldrene at sønnen fikk påvist en svak epilepsi for fire år siden, men at dette ikke påvirket livet hans i særlig grad.





«Han levde et helt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom FIFA-spill i sofaen eller fotball i stua med softball. Real Madrid var laget hans», skrev foreldrene.

13-åringen ble obdusert, men familien venter fortsatt på obduksjonsrapporten.