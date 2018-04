Krystallklare landslagskrav for Northug

Det slår landslagssjef Vidar Løfshus fast.



Northug har i en årrekke stått utenfor landslaget i sommerhalvåret, noe som også har gitt ham en gunstig millionavtale med Coop, men den tiden er over, sier Løfshus til VG.



Han vil innen to uker ha et endelig svar på om Northug er klar for å gjøre jobben som kreves. Og for alle som så han i NM-sprinten i går, så det ut som at han er det.