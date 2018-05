Eirik Myhr Nossum overtar som landslagstrener for langrennsgutta etter Tor Arne Hetland.

Det melder NTB.



Nossum har vært Hetlands assistent de siste to sesongene.



Han har også vært altmuligmann og personlig trener for Petter Northug i de to første sesongene han sto utenfor landslaget.