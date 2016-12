Her kan du stå på ski til helgen

Skirapport sponses av

Stort snøfall og stabile kuldegrader gjør at mange skisentre kan åpne rekordtidlig denne sesongen. Nå er det på tide å finne frem skiene.

- Det er lenge siden så mange har åpnet så mye så tidlig, sier Kjetil Hugin i P4s Skirapport.

Geilo og Sjusjøen hadde skimuligheter allerede i høstferien. Forrige helg åpnet Bjorli, Vaset og Beitostølen, mens denne helgen er de største i gang.

Hafjell, Norefjell, Ål, Vrådal, Skeikampen, Gaustablikk, Nesbyen og Gålå åpner heisene lørdag morgen. Kvitfjell åpner heiser helt til toppen.

Fredag morgen startet de første heisene i Norges to største skisentre, Hemsedal og Trysil.

- Det er deilig å endelig være skikkelig i gang med sesongen. Også er det fantastisk at vi får en sesongstart så tidlig med mye snø, bra forhold og skikkelig vinterstemning, sier Hugin

Feires med Fyrverkeri

Sesongstarten markeres selvsagt mange steder med en skikkelig afterski. Kongsberg skisenter lover festfyrverkeri for å feire vinteren, mens Hemsedal arrangerer sin tradisjonelle Pray for Snow fest for 24. år på rad.

- I bakgården på Hemsedal Cafe brennes gamle ski for å blidgjøre snøgudene, forklarer Hugin. Det er topp stemning etter de første svingene om dagen, også danser folk rundt bålet hvor de gamle skiene ofres for å sikre en snørik vinter.