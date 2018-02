Sundby og Klæbo sørget for norsk gull på lagsprinten

GULLGUTTER: Martin Johnsrud Sundby veksler med Johannes Høsflot Klæbo under semifinalen i lagsprinten i OL. Foto: NTB scanpix

Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo gikk inn og sikret norsk gull på lagsprinten for herrer onsdag formiddag.





Fem sekunders luke

Feltet lå tilnærmet samlet gjennom de første etappene, men på slutten av fjerde etappe, sørget Klæbo for fem sekunders ledelse til Norge foran Sundbys siste etappe.





Sundby holdt luken til forfølgerne gjennom sin etappe, og sørget for et formidabelt utgangspunkt før sisteetappe for den norske langrennskometen, Johannes Høsflot Klæbo.





Klæbo holdt hodet kaldt, og kunne kontrollere inn til Norges tolvte gullmedalje i vinter-OL.





OAR endte på andreplass, 1,71 sekunder bak Norge, mens Frankrike tok bronse, 2,02 sekunder bak.





Sverige endte utenfor pallen, på fjerdeplass.