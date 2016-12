Svenske Julia (22) var savnet i Colombia i ti dager - funnet i live

Svenske Julia Wendt (22) ble meldt savnet i Colombia etter at familien ikke fikk kontakt med henne på flere dager.





- Vi har vært syke av uro, forteller Julias mamma, Lena, til Aftonbladet.









Reiste for å studere

Wendt forlot Sverige like etter jul, for å reise i Sør- og Mellom-Amerika. For noen uker siden ankom hun Colombia, der hun skulle studere spansk. Familien har hele tiden hatt jevnlig kontakt med henne på nettet, men for ti dager siden ble det plutselig stille.





Moren forteller at hun sendte meldinger til henne 20., 22. og 23. mars, uten å få respons. Heller ikke søsknene fikk tilbakemeldinger på meldingene de sendte.





Natt til tirsdag fikk avisen El Colombiano omsider kontakt med 22-åringen - på et yogasenter.





Har fått god pleie

- Jeg har vært syk og uten internettilgang, forteller hun til avisen, ifølge Expressen





Hun opplyser at hun har fått god pleie og at hun har det bra. Samtidig er hun takknemlig for alt engasjementet fra kjente og ukjente i saken.





- Hun har blitt funnet, jeg fikk nettopp vite det. Det føles helt fantastisk, forteller Lena Wendt til Aftonbladet.