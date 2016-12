Til uka kommer våren til Norge!

Plussgrader på dagtid fra nord til sør og et høytrykk som vil gi strålende vær til store deler av landet, gjør at vi neste uke kan tjuvstarte på både påsken og våren.





Dårlig i nord

Det er et høytrykk som er på vei inn over landet, og det vil i følge Yr.no gi godt vær allerede til helgen. Men best blir det midt i uka. Da vil flere steder få temperaturer opp mot 10 varmegrader og det blir mulighet for både å bruke solbriller og nyte en utepils.

Den siste uken har den nordligste delen av landet vårt kunne nyte sol og tørt vær, men neste uke er ikke de like heldige.

– Det er nok Sør-Norge som tar innertier. Det vil blåse fra vest i Nord-Norge, og pålandsvær er ikke bra, sier meteorolog Håkon Mjelstad til P4.

Men nordlendingene kan også glede seg over mildere luft som kommer inn over landet, spesielt i starten av uka.

BEST PÅSKE: Får du hvis du befinner deg øst eller sør i landet. Der kan det bli mulighet for klister under skiene og solkrem i fjeset. Foto: Ap





Sør- og Østlandet blir påskevinnerne

Men dessverre er ikke meteorologene sikre på at det gode været holder til påsken. Håkon Mjelstad forteller til P4 at det er to mulige scenarioer for påskeuka.

– Enten holder høytrykket seg og gir fint vær sør for Stadt og Dovre. I så fall blir det surt vær, lavere temperaturer og byger i Nord-Norge. Det andre muligheten er at høytrykket brytes ned og at vi får mer tradisjonellt vær, forklarer han.





Med det første scenarioet, er Øst-, Sør- og Vestlandet værvinnerne, mens Nord-Norge kanskje må belage seg på en «innepåske».





Hvis høytrykket derimot brytes ned, vil Vestlandet få det dårligste været. Uansett er det størst sjanse for godt vær i sør og øst.