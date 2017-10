Tok taxi for 18.000 kroner - stakk av uten å betale

Politiet i Drammen måtte i morgentimene i dag rykke ut etter at en taxisjåfør tok kontakt. Han hadde nemlig brukt hele natten på å kjøre 60 mil fra Vigra flyplass i Ålesund til Drammen, uten å få betalt for turen.





18.000 kroner

Passasjeren skal ha stukket av da taxisjåføren stoppet ved en besinstasjon på Åssiden i Drammen, og taxisjåføren ble nødt til å kontakte politiet.





Politiet opplyser at passasjeren hadde levert fra seg bankkortet, og at de derfor lett kunne identfisere han.





– Han er en kjenning av politiet fra tidligere forhold, sier operasjonsleder Svein Erik Gevelt til NTB.





Irritert mann ringe 112

Også politiet i Agder fikk nok å gjøre natt til søndag.





De mottok en rekke telefoner fra en 29 år gammel mann som var irritert fordi han ble nektet adgang på et utested i Arendal.





– Han var veldig full og ringte for å klage på at han ikke kom inn på utestedet. Vi sa han ikke kunne ringe 112 for dette. Da påberopte han seg FNs menneskerettigheter, sier opersjonsleder Per Kristian Klausen til NTB.





Mannen fortsatte likevel å ringe politiet, som til slutt ble nødt til å reise til stedet.





– Vi forklarte at det i dette tilfellet var det politiloven om bortvisning som gjaldt, og beordret ham bort fra sentrum og opp i senga.





Mannen laget ikke noe mer bråk etter dette.