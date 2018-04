Ekspert: Slik unngår du å skape kø

Lite er så irriterende som å stå bom stille i bilkø. Ofte skulle man ønske at det fantes et triks som løsnet opp køen øyeblikkelig.



Mange reiser samtidig Aakre leder Trafikkteknisk senter ved NTNU og vet hvordan kø oppstår.

– Vi ser jo at det er en tendens til at de største avviklingsproblemene på en del av hovedveinettet vårt er fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, altså typiske hyttetidspunkter, sier Aakre til avisen.

Mange planlegger også å reise hjem fra hytta litt tidligere for å unngå kø. Men tenker alle samme tanken, vil det oppstå kø uansett, sier Aakre.

– Ganske mange drar hjem på søndag i påsken for å unngå problemene på mandag. Av og til er det så mange at problemene på søndagen er like store som problemene på mandagen.

– Vær på vakt

Trafikkforskeren sier vi alle kan bidra til å få trafikken til å flyte bedre.

– Det er særlig når du kjører i en flaskehals der kapasiteten er litt mindre, at det er særlig viktig at du forsøker å være mer effektiv, sier Aakre.

PÅSKEKØ: Bilkø mellom Hokksund og Vestfossen på E 134 i retning Drammen og Oslo tidlig på ettermiddagen første påskedag. Foto: NTB scanpix

Dropp tresekundersregelen

Selv har han ikke mye til overs for lange luker til bilen foran.



– Har du ikke lyst til å kjøre like fort som bilen foran og ser at du lager lengre og lengre luke foran deg, da bør du kjøre til side og slippe forbi folk. Ligger du sånn helt fra Valdres til Hønefoss har du laget en ganske stor kø, fordi det finnes ikke så mange muligheter til forbikjøring når det er mye møtende trafikk og kanskje også midtdelere, sier han og legger til:

– Det å skape en lang luke foran seg er direkte sløsing med kapasitet.



Sverger du til den gamle «1001-1002-1003»-regelen? Den er det bare å glemme, mener Aakre.



– Det er direkte misforstått å holde tre sekunders avstand, sier Aakre.

Ifølge han holder bilene på motorveien i snitt 1,8 sekunders avstand til bilen foran. Det gir en veikapasitet på et par tusen biler i timen i ett felt. Med tre sekunders mellomrom, hadde det bare vært plass til 1200 biler i timen.

– På E18 innover Oslo hver dag går dette stort sett bra, men det forutsetter at du er påskrudd. Du kan ikke sitte å lese aviser eller sende tekstmeldinger samtidig, sier Aakre til Dagens Næringsliv.





Hvis køen er blitt flere kilometer lang og går i sneglefart, blir man fort litt sløv. Plutselig er det mer interessant å lese i avisen eller se på mobilen. Men Aakre sier man må være på vakt, for plutselig er køen i ferd med å løses opp.– Man kan øke effektiviteten med i hvert fall 20-30 prosent, det er veldig enkelt. Det er bare at folk er påskrudd når det er behov for det. Legger vekk mobil og andre ting og konsentrerer seg om å kjøre bil og følge på, sier Aakre til DN.