Tre tips som gjør at egget alltid er enkelt å skrelle

Ferske egg er verst

Det er frustrerende å ha kokt perfekte egg for deretter å se at all eggehvitten forsvinner idet du begynner å skrelle egget. Til slutt sitter du igjen med en plomme med noen hvite slintrer rundt og eggeopplevelsen er ødelagt.

Heldigvis er du bare tre tips unna perfekte egg! Ved å følge disse rådene vil du ha langt større suksessrate på skrellingen din.

1. Bruk «gamle» egg

Det viser seg at eldre egg har lettere for å slippe skallet enn ferske. Egg har veldig god holdbarhet og kan brukes lenge etter at datostemplingen har gått ut.

Kjøp derfor egg i god tid før du skal bruke de og la de lagre seg noen dager i kjøleskapet.

2. Legg eggene rett i kokende vann

Mange stikker hull i eggene, legger de i kjelen, fyller på med kaldt vann og lar de deretter koke opp. Dette er ikke den rette måten for å få lettskrellte egg.

Legg eggene, forsiktig ved hjelp av en skje, rett ned i kokende vann.





DRØMMEN: Et egg der skallet nærmest glir av gjør påskefrokosten langt enklere, og hyggeligere.





3. Kjøl eggene godt ned i kaldt vann

Etter at eggene har kokt ferdig (4-7 min for bløtkokt, 6-9 min for hardkokt) er det viktig at du kjøler de ned i kaldt vann umiddelbart.

La iskaldt vann renne over eggene i kjelen, i to minutter (jo lenger du gjør dette jo lettere blir eggene å skrelle, men hvem har vel tid til å kjøle ned egg i mangfoldige minutter).

Ved å gjøre dette oppnår du både at skallet slipper egget lettere, og at egget blir kaldere og dermed enklere å håndtere.