I denne bedriften må de mannlige ansatte gå med «pupper»

Undertøyselskapet Prima Donna lager BH-er som er spesielt tilpasset kvinner med større bryster.







– La oss si det som det er, en E-cup kan veie opp til 1 til 1,5 kg PER PUPP. Det er en del. Det gjør vondt i rygg og nakke, og derfor trenger man god støtte, sier Vaan Doorselaere i en YouTube-video.

ERFARING: Mennene i selskapet gikk med E-cup en hel dag. Foto: PrimaDonna

Sjefen i selskapet, Ignace Van Doorselaere, vil nå at mennene som jobber for ham skal erfare hvordan det er å ha noen kilo ekstra på brystet. Han har derfor bestemt seg for å gjøre dette på en veldig bokstavelig måte, nemlig ved å la mennene gå med vekter rundt nakke og rygg.Han har nå lansert «Den internasjonale E-cup-dagen for menn», skriver Mirror