Bildet av kronprins Frederik vekker oppsikt – nå forklarer han

FORSLÅTT: Kronprins Frederik forklarte bakgrunnen for blåmerket da han gjestet Food Nation onsdag ettermiddag. Foto: Det danske kongehus

Mange dansker har stusset på en mørk flekk på kronprins Frederiks høyre kinn de siste dagene.



Onsdag morgen ble kronprinsen fotografert under en avskjedsparade for en generalmajor – og da var blåmerket godt synlig for de fleste.





Det medført blant annet at BT skrev saken du ser nedenfor.





Uhell i trappa



Senere på dagen var kronprinsen med på å åpne et besøkssenter hos Food Nation i København, og da kom han selv med forklaringen på det lille mysteriet.





Det viste seg at danskenes tronarving hadde hatt et uhell i en trapp.





– Først vil jeg si: Ikke sjekk meldinger når du går i trappa, for da får dere et sånt merke, sa kronprinsen og pekte på kinnet, ifølge BT.





Kronprins Frederik er for øvrig Food Nations høye beskytter. Selskapets mål er å bidra til å styrke Danmarks mateksport og styrke landet som matnasjon.