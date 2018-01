Kim Kardashians sønn innlagt på sykehus

Kilder forteller at Saint West ble tatt med til et sykehus med lungebetennelse, og at Kim og Kanye ble værende over natten mens sønnen var innlagt. Han ble skrevet ut på lørdag og skal etter kilder ha det fint hjemme.

Kim la ut dette bildet på Instagram bare noen dager før sønnen ble innlagt.





Happy Holidays A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Dec 29, 2017 at 8:46am PST

Nye søsken og søskenbarn