Kylie Jenner har født en datter

I går la hun ut et bilde på Instagram med en tekst der hun forklarte hvorfor hun ikke har offentliggjort graviditeten.





– Jeg beklager at jeg har holdt dette hemmelig. Jeg måtte forberede meg på denne nye rollen på den mest stressfrie måten jeg kunne, forteller Kylie.





– Jeg setter pris på at både venner og familie har hjulpet meg med å holde dette privat, men nå kan jeg avsløre at jeg fødte en frisk og velskapt datter den 1. februar!





Saken fortsetter under bildet

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) Feb. 4, 2018 at 12:27 PST





Like etter ble det postet en videosnutt fra en lengre film som skal ha blitt laget for datteren med navnet «To Our Daughter». I filmen får vi se Kylies liv de siste 9 månedene fra da hun fikk nyheten om graviditeten til fødselen. Youtube-videoen har allerede fått over 20 millioner visninger.





Se hele videoen her









Ryktene har svirret rundt lenge om at Kylie Jenner (20) er gravid, men det har aldri blitt bekreftet av stjernen selv eller familien hennes. Helt til nå.