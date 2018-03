Teri Hatcher raser mot ryktene: – Jeg er ikke blakk

De siste dagene har rykter om at «Frustrerte fruer»–stjerna Teri Hatcher (53) er blakk og bor i sin egen van. Det skal i utgangspunktet vært ett nettsted som publiserte anklagene, men det tok ikke lang tid før flere kastet seg på, ifølge Dagbladet.





Skuespilleren selv hevder at ryktene er ren fabrikkering. Hatcher var nylig gjest i radioprogrammet KTLA og brukte muligheten til å forsvare sitt eget rykte.

– Det er kategorisk falskt. Jeg er ikke blakk. Jeg har vært flink til å investere pengene mine. Jeg er ikke hjemløs, og jeg bor ikke i bilen min, fortalte hun. Det var E! News som omtaler saken.

Hun forteller videre i radiointervjuet at hun for tiden lager en YouTube–serie, «Van Therapy», fra bilen sin. Hun hevder også at mediet som publiserte saken tok kontakt med henne for å få en kommentar. Artikkelen ble publisert til tross for at Hatchers team valgte å avbekrefte historien.

– De sa de hadde paparazzi–bilder av meg på stranda, hvor jeg var for å filme innklippsbilder til serien min, sa hun under intervjuet.

Saken fortsetter under bildet.

RYKTER: Skuespilleren valgte å svare på ryktene som hun omtaler som både mobbing og trakassering. Foto: AP

Mediet som publiserte saken skal blant annet ha sagt at de kom til å skrive om at skuespilleren var fattig.

Advokaten og agenten hennes skal ha sagt i fra om at det var galt, og forklarte ovenfor mediet at Hatcher kun lagde en YouTube–serie fra vanen sin. De skal også ha forsikret om at skuespilleren eier flere hjem rundt om i USA.

Kvinnedagen

Det var det faktum at det var kvinnedagen som fikk skuespilleren til å bryte tausheten om ryktene. Hun sier hun ikke kunne la saken stå uforklart, og omtaler det som både mobbing og trakassering.

Mediet som publiserte saken først har ikke kommentert motsvaret til Hatcher.





Teri Hatcher hadde stor suksess i TV–serien «Frustrerte Fruer». I serien fulgte vi damene på Wisteria Lane i den fiktive byen Fairview. Serien sendte sin første episode i 2004 og sin siste i 2012. I Norge ble serien sendt på TV 2.

Hatcher er fortsatt aktiv i yrket, om noe mindre enn før, med roller i serier som « Jake and the Never Land Pirates» og «The Odd Couple».





POPULÆR SERIE: Frustrerte fruer ble raskt en suksess da den kom på skjermen i 2004. Foto: AP