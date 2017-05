Vinn DAB-radioer til arbeidsplassen

I løpet av 2017 slokkes FM-senderne i det riksdekkende radionettet, og P4 og alle de andre kanalene våre blir bare å høre på DAB og andre digitale platformer.

Dette betyr at alle må sørge for at radioene er oppgradert til å ta imot de nye digitale sendingene, både hjemme, i bilen, på jobben og på hytta.





I forbindelse med at P4 går av FM-båndet i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland den 16. juni, ønsker vi nå gjøre arbeidshverdagen litt lettere for våre lyttere.





Vi deler derfor ut 10 DAB-radioer til fire arbeidsplasser som trenger litt godt selskap i hverdagen, både i bilen, på kontoret og på øret!





Alt du trenger er å fylle ut skjemaet under, og fortelle oss om du ønsker POP bordradioer POPyourCAR 3.0 biladaptere eller POP@work hørselvern med DAB. Lykke til!