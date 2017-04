Vinn DAB-radioer til påskeskirennet!

TRADISJON: Skirennet er et kjent innslag blant norske påsketurister. Foto: Shutterstock

Snart er det klart for et av årets store høydepunkter.

Påsken er for mange ensbetydende med å samle familien og dra til fjells for å kose seg med den siste snøen og den første vårsola. Med seg i sekken har man gjerne kakao på termos, en kvikk-lunsj eller to, og noen appelsiner.



Et kjent innslag blant skiglade nordmenn er det tradisjonsrike påskeskirennet. Stikkord er halvgode ski, bugnende premiebord, fullgod stemning og idealtid.

Og apropos premiebord, nå ønsker vi i P4 i bidra til at de blir ekstra bugnende i år. Vi har satt sammen 10 pakker med med en Pure DAB-radio og et Pure DAB-biladapter som vi gir bort påskeglade nordmenn som skal arrangere skirenn for store og små.

Les mer om premiene her:

Pure 400 Highway

Pure Highway DAB+ adapter er en enkel måten å oppdatere eksisterende radio i bilen uten å erstatte den. Med DAB+ i bilen kan du høre 30 riksdekkende kanaler med krystallklar lyd.

Pure Pop Midi BT

Pure Pop Midi BT er en DAB+ bordradio, som gir deg muligheten til å høre på 30 riksdekkende kanaler i stua, på kjøkkenet, eller der du måtte ønske.

PREMIENE: Vinnerne får et Pure 400 Highway DAB+ adapter og en Pure Pop Midi BT DAB+ bordradio. Foto: Produsenten

Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen av premiene er å fylle ut skjemaet under.

God påske, og lykke til!