Vinn tur til Memphis og konsert med Garth Brooks

Nå er P10 Country her - og du kan vinne tur for to til Memphis, Tennessee!

Onsdag 11. januar klokka 11. 11 starter slukkingen av FM-nettet i Norge. Nordland er først ut, og resten av Norge slukkes region for region gjennom hele 2017. Det betyr at alle som ønsker å høre radio i Norge etter utgangen av året må over på DAB eller nettradio. I forbindelse med at DAB-nettet nå rulles ut for fullt, lanserer P4 nå to nye riksdekkende DAB-kanaler!





Den ene kanalen er P9 Retro, som spiller all den beste musikken fra 60- og 70-tallet. Denne kanalen har vært tilgjengelig på DAB i de største byene og på nett en stund allerede, men nå får altså hele Norge tilgang til denne godbiten av en radiokanal.

I tillegg lanseres det nå en helt ny kanal, P10 Country. Denne tar for seg et musikksjanger som aldri har hatt en riksdekkende radiostasjon tidligere, og her blir det god amerikansk countrystemning døgnet rundt med artister som Garth Brooks, Keith Urban og Shania Twain i spissen!

For å markere at P4-familien nå tilbyr hele åtte riksdekkende kanaler (P4, P5 Hits, P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country og NRJ), har vi nå en konkurranse gående der du kan vinne en tur for to til Memphis, Tennessee for å se Garth Brooks live!

Det du trenger å gjøre for å vinne er å finne det manglende ordet i teksten, og skrive det inn i skjemaet nederst i saken.

Hver dag trekker vi en vinner som kan velge mellom et Pure 400 Highway DAB+ adapter og en Pure Pop Midi BT DAB+ bordradio. Hovedvinneren trekkes fredag 27. januar, og får en tur for to personer til Memphis, Tennessee og billetter til konsert med Garth Brooks.

Vinneren reiser 3. februar, med retur 6. februar. Konserten med Garth Brooks er 4. februar.

NB! Husk at du kan delta hver dag. Du kan også få hint om hvilken låt det er ved å lytte til P10 Country på DAB eller nettradio.





Pure 400 Highway Pure Highway DAB+ adapter er en enkel måten å oppdatere eksisterende radio i bilen uten å erstatte den. Med DAB+ i bilen kan du høre 30 riksdekkende kanaler med krystallklar lyd.

Pure Pop Midi BT Pure Pop Midi BT er en DAB+ bordradio, som gir deg muligheten til å høre på 30 riksdekkende kanaler i stua, på kjøkkenet, eller der du måtte ønske. Les mer om dagspremiene her: