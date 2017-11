Kvinne viste Trump fingeren – nå får det store konsekvenser for henne

Lone cyclist responds to @POTUS motorcade shortly after departing Trump National Golf Club in Sterling, Va. (Photo: @b_smialowski/@AFP) pic.twitter.com/MKM1kVIyTY — Steve Herman (@W7VOA) 29. oktober 2017

Syklisten fikk i ettertid masse respons, og hashtaggen #her2020 gikk rundt på Twitter. Briskman valgte også å bruke det aktuelle bildet som profilbilde både på Facebook og Twitter.

Nå viser det seg imidlertid at episoden får store konsekvenser for henne. Briskmans arbeidsgiver, vikarbyrået Akima LLC, syntes ikke at bildet var morsomt – og valgte å gi henne sparken dagen etter at hun røpet at det var hun som figurerte på bildet.