50 år siden første møte - i går sto disse fire igjen på samme scene

GLANSDAGER: Dette bildet er tatt i 1977, det året kom ABBA ut med albumet «The Album», der du blant annet finner hitene «Take a chance on me» og «Thank you for the music». Foto: Ap

Etter seieren i Eurovision Song Contest i 1974, med låta «Waterloo», ble ABBA verdenskjente. Store hiter fulgte på løpende bånd, mange av de fikk følge av påkostede musikkvideoer.

Ifølge Wikipedia er den eneste pop- og rockgruppen, som har solgt flere musikkalbum enn ABBA, The Beatles. Men alle historier har en slutt og ABBA gjorde sitt siste studioopptak i 1982.

GJENFORENT: Da dette bildet ble tatt i 2008 var det 22 år siden ABBA-medlemmene sist hadde stilt opp på fotografier sammen. Foto: Reuters Etter den tid lagde Andersson og Ulvaeus flere musikaler, blant annet Mamma Mia! , som inneholder 28 ABBA-låter. I 2008 ble det laget film av musikalen og i den forbindelse opptrådte alle de tidligere ABBA-medlemmene sammen på fotografier for første gang siden 1986.

Søndag feiret Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson 50 år som artister. Og tilstede på festen var ingen ringere enn deres tidligere Abba-kollegaer Agnete Fältskog og Anni-Frid Lyngstad.Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson møttes for første gang den 5. juni 1966, og la grunnlaget for et av verdens største band, ABBA. 50 år senere samlet de seg igjen for å feire, og nå går bildene av gjenforeningen viralt.På slutten av kvelden stod nemlig hele ABBA samlet på scenen igjen, og fremførte låten "You and I".Agneta og Anni-Frid sang flere sanger til sine tidligere ektefeller og bandkolleger, før alle fire stod samlet på scenen igjen. Det er 34 år siden sist!