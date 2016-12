UP varsler storkontroller: - Det er særlig én ting vi har fokus på

INTENSIVERER: UP varsler langt hyppigere kontroller i hele landet frem mot helgen. Arkivfoto: NTB scanpix

Fokus på bruk av bilbeltePolitiet gjennomfører i uke 11 en spesiell kontrollaktivitet rettet inn mot bruk av bilbelte. ... Posted by Utrykningspolitiet (UP) on 14. mars 2016

Utrykningspolitiet opplyser nå at de kommer til å ha en rekke kontroller på norske veier resten av denne uken.LES OGSÅ: Her er Norges morsomste skademeldinger En UP-studie viser at mer enn 40 prosent av de omkomne når det gjelder personbil/varebil, ikke brukte bilbelte.LES OGSÅ: Stoppet biltyven i fart: - Bruce Willis ville aldri klart dette Kontrollene denne uken vil ha et særlig fokus på baksetepassasjerenes bilbeltebruk, men også på hvordan barn er sikret i bilen.