Vant 40.000,- til 17. mai-feiringen!

Sørget for at barna får en super 17. mai!

P4 vil nå i samarbeid med SpareBank 1 og mobilbetalingstjenesten mCASH sørge for å gjøre 17. mai-feiringen litt romsligere for arrangementet ditt i perioden frem mot nasjonaldagen.



Totalt vil seks skoler fra hele landet få 40.000 kroner ekstra i kassa for å gi barna en super feiring.



Nå er det opp til deg å stemme frem din favoritt, eller favoritter om du vil. Sammen med en jury bestående av P4, mCASH og SpareBank 1 kan du heie på dine favoritter til vinne de flotte premiene som helt sikkert gir ekstra jubel på nasjonaldagen.



Gå inn på maicash og se hvilke korps og skoler som er med, og med mCASH kan du bli med på festen og heie frem din favoritt til å vinne en av seks regionale premier på 40.000 kroner.



Vinneren i hver landsdel kåres på P4 hver dag fra søndag 8. mai til torsdag 12. mai:



Søndag 8. mai: Nord-Norge (Finnsnes IL Fotball) og Midt-Norge (Idrettslaget Nordlandet)

Mandag 9. mai: Sør - og Vest-Norge (Paradis skolekorps)

Tirsdag 10. mai: Indre Østland (Torpo skole)

Onsdag 11. mai: Oslo og Akershus (Finstad skole)

Torsdag 12. mai: Østlandet (Ha-Bo-Na korpset)



KONKURRANSEN ER AVSLUTTET.



Gratulerer og hipp, hipp hurra!