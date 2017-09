Vant skolekonsert med The Main Level

P4 har i samarbeid med Tine holdt en konkurranse de siste ukene, der vi har oppfordret voksne til å sende inn videoklipp, bilder av at de er i aktivitet sammen med barna, eller en søknad der de beskriver aktiviteten.







Det var derfor med stor glede vi mottok denne søknaden fra Hege Lødøen, som er kontaktlærer for 8. trinn ved Storetveit skole:

«8.klasse ved Storetveit skole arrangerte "Hvem er flinkest til å leke?" mot Storetveit barnehage. De ca 30 barnehagebarna DIGGET at de 140 store barna lekte "1,2, 3 rødt lys" og "HAIEN KOMMER" med de små. Barnehagebarna vant "pokalen", for de var flinkest på innlevelse.





Hele barnehagen er invitert på konsert om vi vinner. Det er flott å knytte bånd med naboen. VI HÅPER AT DETTE ER VÅR MULIGHET! Skolen har ca 450 elever, barnehagen 45 barn.»





Dette falt vi veldig for, og skolen fikk derfor fredag besøk av landets største boyband The Main Level, som holdt en meget eksklusiv konsert i skolegården for elever og barnehagebarn.





Du kan se video av skolebesøket øverst i artikkelen.