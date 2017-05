Velger du riktig salt?

Norske helsemyndigheter anbefaler at vi får i oss maksimalt 5 gram salt hver dag, noe som tilsvarer i underkant av en teskje salt.



Gjennomsnittsnordmannen spiser 10 gram per dag, altså det dobbelte. Derfor råder helsemyndighetene oss til å lage mest mulig mat fra bunnen av, slik at vi får større kontroll på saltinntaket.

Men visste du at det er stor forskjell på hvilket salt du velger?

Naturlig salt Alle kroppens celler er avhengig av naturlig salt for å fungere normalt. Salt er blant annet viktig for å opprettholde sirkulasjonen, beintetthet og stabilt blodsukker. Men disse helsegevinstene får du ikke av vanlig bordsalt. Istedet bør du velge naturlig salt, mener kostholdseksperter

Naturlig uraffinert salt inneholder over 90 ulike sporstoffer som kroppen kan nyttegjøre seg av. Minst 25 av disse er essensielle sporstoffer i kroppen, som feks naturlig jod og magnesium som bidrar til normalt stoffskifte og hjertefunksjon.

Uraffinert havsalt inneholder også naturlig selen, som hjelper kroppen å avgifte tungmetaller. Det består også av bor, som motvirker beinskjørhet, og krom som regulerer blodsukkeret.





Havsalt er også en kilde til kobber, som hjelper kroppen å danne nye blodårer dersom sirkulasjonen er redusert. Dermed kan naturlig havsalt faktisk redusere blodtrykket, ved å bidra med sporstoffer som støtter blodtrykksreguleringen.

ROSA: Det naturlige himalaya-saltet er rosa på farge, og inneholder 84 mineraler som kroppen trenger. Foto: Shutterstock





En belastning Bordsaltet mangler de gode egenskapene ved salt, og blir istedet en belastning for kroppen.

Bordsaltet er nemlig blottet for de naturlige mineralene som kroppen nyttegjør seg av. Det fremstilles ved varmebehandling som dessverre fjerner de essensielle sporstoffene.

Den ekstreme varmebehandlingen endrer også saltets struktur, som gjør det mye vanskeligere for kroppen å nyttegjøre seg av det. Noen produsenter tilsetter også hvitt sukker i saltet, i tillegg til en rekke unaturlige stoffer, som blekemidler, antiklumpemidler som aluminiumhydroksid, syntetisk kalium-jod, fluor og smaksforsterkere.

Les også: Spiser du riktig type kanel?

Salt tilsatt jod

På slutten av 90-tallet begynte man å tilsette jod i bordsaltet, på grunn av høy forekomst av struma. Saltet, som først mistet det opprinnelige innholdet av jod i fremstillingsprosessen, ble altså tilsatt jod igjen i etterkant. Ny forskning viser at dette hadde en gunstig virkning, og at færre ble syke av stoffskiftesykdommer.

Det er enda en grunn til å velge naturlig salt, som altså har et naturlig innhold av jod, mener kostholdsekspertene.





Forskning tyder på at et lavere saltinntak er bra for folk med høyt blodtrykk eller nyreproblemer. Og ifølge en stor metastudie fra Cochrane-samarbeidet vil diabetes-pasienter ha nytte av å innta begrensede mengder salt.