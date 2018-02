Vi følger ikke med på Kardashian-familien

Familien Kardashian dukker stadig opp i norske medier. Enten man liker det eller ikke. Kanskje du har sveipa innom TV-programmet «Keeping Up with the Kardashians». Eller kanskje du får med deg hva som skjer med familien gjennom nettaviser og sosiale medier. Vi har gjort en test for å finne ut hvor mange som følger med på Kardashian-familien.

Få kan forskjellen

I dagens uformelle sms-undersøkelse i Midt i Trafikken spurte vi lytterne om de vet forskjellen på Kendall Jenner og Kylie Jenner. Av kvinnene var det 19,6 prosent som kunne forskjellen på Kendall og Kylie. Bare 4,7 prosent av mennene ville innrømme at de kunne forskjellen.

Dette er Kendall og Kylie

Kendall er eldre enn Kylie og har gjort det stort som modell de siste årene. Kylie har en av verdens mest kjente Instagramprofiler, og har den siste tiden fått mye oppmerksomhet for å ha holdt graviditeten sin hemmelig. Hun fødte en datter første februar i år.

Artikkelen fortsetter under videoen om Kylies datter

Dette svarte lytterne på SMS

– Nei, jeg har heldigvis ikke tv!

– Ja selvfølgelig! Jeg kan bruke en hel søndag på den serien. Kvinne 28.

– Nei har ikke peiling, men kanskje vi i Finnmark ikke bryr oss om slik tull.

– Ja, jeg vet forskjellen på Kendall og Kylie, men ser ikke programmet. Gutt 17.