VIDEO: Den frekke passasjeren ser rett inn i kameraet – og tar pengene

Bilturen viser en tilsynelatende helt vanlig vennegjeng på tur, men helt mot slutten tar det hele en uventet vending.

Kvinnen i midten, som er iført en BH og et skjørt, bøyer seg plutselig fram og grabber til seg pengene i tipsboksen rett før de skal gå av.





Trioen går ut av bilen, med sjåføren uvitende om at hun har tatt med seg alle pengene.

Sekunder senere oppdager han at pengene er borte, og tuter og løper ut – uten at han klarer å få tak i dem.

Ifølge Daily Mail tok sjåføren kontakt med Uber – og fikk følgende svar:





«Vi forstår frustrasjonen rundt det som har skjedd. Vi har forsøkt å kontakte passasjeren på mobil og epost, men har ikke fått løst problemet. Passasjeren svarte oss og forklarer at hun ikke stjal pengene fra tips-krukken. Hvis du står fast på og kan bevise at hun faktisk har gjort det, anbefaler vi deg å ta det til politiet og starte en etterforskning,» skriver Uber i svaret til sjåføren.





Den aktuelle sjåføren forklarer at han var for opptatt med å jobbe til å ta saken videre til politiet etter at hendelsen inntraff i august i år.





I mellomtiden har passasjeren fått kontoen sin på Uber deaktivert og hun har ikke lenger lov til å bruke tjenesten.