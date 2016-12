Vil du være påskeharen til Ida Anne (24)?

Vil dele påskeegg

Hun er lei av sjekke-apper og flørting på byen, og ønsket derfor å teste noe nytt. På Facebook har hun derfor lagt ut følgende etterlysning:

«Er du min påskehare? Jeg søker en mann som vil dele et påskeegg med meg! Tør du å være denne mannen? Send meg en pm! Hvor mange må dele dette for at jeg skal finne den rette? PS: Jeg liker sjokolade :)»

Se innlegget nederst i saken!

- Det er egentlig ganske ulikt meg å gjøre noe sånt, sier Ida Anne til Gjengangeren





LAGDE PLAKAT: Ida Anne Ljunggren går utradisjonelt til verks for å få seg date. Foto: Facebook

Håper på en date

Hun forteller at hun først og fremst håper på en date i påsken, men at hun også er åpen for et forhold. 24-åringen har tidligere prøvd diverse sjekke-apper uten hell, og håper nå at drømmemannen kan dukke opp etter Facebook-innlegget.

- Han må ha ambisjoner i livet og være snill, morsom og kjekk. Dessuten er det fint om han er glad i å reise og liker hunder, sier Ida Anne til lokalavisen.