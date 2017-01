Vinn DAB-radioer for 10.000,- til laget

DUGNAD: Vinn DAB-radioer for over 10.000,- til laget, klubben eller foreningen. Foto: Shutterstock

Nå har du mulighet til å sørge for etterlengtede penger i klubbkassa.

I 2017 skjer det digitale radioskiftet, og hele Norge skal ha digitalradio. Nå vil P4 gi idrettslag, korps og foreninger mulighet til å tjene penger på en DAB-dugnad!





Vi trekker ut 3 lag eller foreninger som får 35 DAB-radioer, som dere kan selge for minst 300 kroner per stykk - og tjene over 10.000 kroner på!





Vil dere være med på DAB-dugnad, fyll ut søknadsskjemaet under. Fristen er 10. januar.





KONKURRANSEN ER AVSLUTTET.