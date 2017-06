Vinn gullbilletter til Marcus & Martinus i Oslo

KONSERT: Opplev Marcus og Martinus live på Voldsløkka i Oslo. Her fra Vinterlyd 2016. Foto: P4

Søndag 2. juli sparkes årets utgave av P4s Sommerturné i gang på Voldsløkka i Oslo, en turné som er større og mer omfattende enn noen gang. Her blir det god mat, god stemning, og masse moro for barna - og det hele er helt gratis.









Samme dag som turnéen starter arrangeres også Oslo Sommertid, en endagsfestival som samler rundt 40.000 mennesker, og kan skilte med artister som blant andre Marcus & Martinus, Isac Elliot og Lisa & Lena.





Nå deler vi i P4 ut fire gullbilletter til konsertene denne dagen, slik at hele familien kan oppleve favorittene på nært hold. Alt du trenger å gjøre for å delta er å fylle ut skjemaet under og gi oss ditt beste sommerminne.





Vinneren trekkes i Michael Direkte tirsdag 27. juni, så da er det bare å benke seg foran radioen mellom 13.00 og 15.00 for å høre om du er den heldige.





Konkurransen er avsluttet.