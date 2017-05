Vinn kjøkken til 200.000,-!

KJØKKENDRØMMEN: Dette, eller et valgfritt kjøkken fra Aubo, kan bli ditt. Foto: Produsenten

Drømmer du om et flunkende nytt kjøkken? Nå kan drømmen bli virkelig!

Er du en matelsker uten en skikkelig arbeidsplass? Har du lyst til å invitere slekt og venner på middag, men hemmes av at kjøkkenet er et mareritt?

Nå kan det endelig bli slutt på elendigheten med ferdigpizza og mikrobølgeovnmat! P4 skal i samarbeid med Huseiernes Landsforbund og Montér finne et kjøkken som fortjener en fullstendig oppgradering.

Det betyr at vi setter inn ny kjøkkeninnredning og nye hvitevarer, og sørger for at du til slutt sitter igjen med drømmekjøkkenet!

Alt du trenger å gjøre for å være med i konkurransen er å fylle ut skjemaet under, og fortelle oss hvorfor nettopp du fortjener å vinne!

Premien leveres av Montér og har en totalverdi på 200.000 kroner!

Premien inkluderer:

- Valgfritt Aubo-kjøkken til en verdi av 150.000,-

- Hvitevarer fra AEG for 35.000,-

- Montering for 15.000,-

NB: Premien inkluderer ikke demontering av ditt gamle kjøkken, elektrikerarbeid, rørleggerarbeid og eventuelle fliser.







Konkurransen er avsluttet.