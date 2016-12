Vinn leksehjelp for 10.000 kroner til barnet ditt

LEKSEHJELP: Vinn leksehjelp for barnet ditt til en verdi av 10.000 kroner. Foto: Shutterstock

Mange foreldre kjenner seg igjen i en krevende leksehjelpssituasjon. Det kan være at kunnskapen ikke er helt på topp i enkelte fag, eller at det rett og slett ikke er nok timer i døgnet til å stille opp så mye som man kanskje skulle ønske. Mange har også opplevd at 2+2 ikke er 4 når det er mamma eller pappa som sier det.

Heldigvis finnes det løsninger for dette, og en av dem er å skaffe barnet leksehjelp.

De neste ukene skal P4 i samarbeid med MentorNorge gi noen nettopp denne muligheten. Hver dag i Midt i trafikken vil en forelder få prøve seg i Lekseprøven, der man blir stilt tre spørsmål: ett fra barneskolen, ett fra ungdomsskolen og ett fra videregående skole.

Vinneren får leksehjelp fra MentorNorge til en verdi av 10.000 kroner.

Har du kunnskapen som skal til? Meld deg på via skjemaet under!