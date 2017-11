I november inviterer rundt 125 idrettsklubber over hele landet, NSF Langrenn og SpareBank 1-bankene til bruktmarkeder hvor det kjøpes og selges brukt skiutstyr. Visste du at 1 av 3 barn ikke får starte med en idrett fordi det er for dyrt? Sånn skal det jo ikke være. Trenger du litt skiutstyr, eller har du noe utstyr som andre kan bruke? Kjøp og selg på Byttehelgen, så tjener både du, klubben og skigleden på det. Finn din Byttehelg her.

I forbindelse med Byttehelgen 2017 kan du nå vinne de godt brukte rulleskiene til Martin Johnsrud Sundby! De fungerer like bra som nye. Alt du trenger å gjøre er å fortelle oss om ditt beste bruktkjøp. Vi plukker ut en heldig vinner som får skiene. Lykke til!

DELTA I KONKURRANSEN HER