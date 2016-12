Vinn sykkel: Er du en ildsjel?

Vinn sykkel, laksetrøye og få Tour of Norway for kids til ditt hjemsted.

Har du en ildsjel i magen? Eller kjenner du noen som gjør en innsats for hjemstedet ditt?

Nå søker P4 i samarbeid med «Laks er viktig for Norge» en real ildsjel, en som utgjør en forskjell for de rundt seg, men som kanskje ikke får den hederen og æren de fortjener i det daglige.

Er dette deg eller noen du kjenner kan du vinne eller gi bort en sykkel, laksetrøya og få barnesykkelløpet Tour of Norway for kids til din by eller bygd.

KONKURRANSEN ER AVSLUTTET.

Fra mandag 15.08 - torsdag 25.08 trekker vi en vinner hver dag i P4 Direkte mellom 10 og 12 som får laksetrøya signert av de norske sykkelstjernene og en Giant hybrid- eller terrengsykkel (verdi 11.000,-). Men du kan nominere en ildsjel allerede nå!

PREMIER: Dagsvinnere får en Giant hybrid- eller terrengsykkel (verdi 11.000,-) og en laksetrøye.

Blant dagsvinnerne trekker vi ut en ukesvinner som får barnesykkelløpet Tour of Norway for kids til sin by eller bygd i 2017.

Dagsvinnere:

Jan Erik Sundt (nominert av Lill Helen Sundt) Hanne Thu-Kure (nominert av Lill-Susann Rugtvedt) Stine Sørensen (nominert av Nina Ford) Elin Kristiansen Stene (nominert av Lena Mäntynen) Lars Holm (nominert av Tone Midtsveen)

Turid Askeland (nominert av Mari Skogen Sztankay) Claes Thamdrup (nominert av Caroline Haggren Thamdrup)

Ukesvinnere:

Hanne Thu-Kure (nominert av Lill-Susann Rugtvedt)

Steinar Hellesund (nominert av Stine-Marie Tenmann & Vibeke Hellesund)