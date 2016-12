Vinn tur til London og billetter til The Graham Norton Show

Hver uke samler talkshow-verten Graham Norton et knippe av verdens største kjendiser i sofaen sin og spiller inn «The Graham Norton Show» foran et entusiastisk publikum, og med millioner av tv-seere verden over. Nå har du en en venn mulighet til å være med på innspillingen.



De neste to ukene har vi en quiz på P4 der to vinnere får to billetter hver til innspillingen av «The Graham Norton Show» i London, med fly tur/retur og to netter på firestjerners hotell.

For å kvalifisere deg til konkurransen må du svare på dagens inngangsoppgave.

KONKURRANSEN ER AVSLUTTET.