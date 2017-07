Voksne slurver med sykkelhjelmen

Målet til Statens Vegvesen er at minimum 60 prosent av voksne skal bruke sykkelhjelm, men dette målet er vanskelig å nå, forteller Guro Ranes i Statens Vegvesen.



– Det er litt praktisk også har det litt med forfengelighet å gjøre, sier Ranes.

Kvinner er verst

Ranes peker på at det er mye verre å slå seg eller få en alvorlig hodeskade enn å ødelegge frisyren.

– Det er kanskje de som ikke skal sykle så langt eller så fort, også er det flere menn enn kvinner som er flinke til å bruke hjelm.

Ranes mener det er viktig at man sørger for god informasjon og sikrer at folk vet hvor viktig det er å bruke hjelm.

– Det er vel som med mye annet arbeid at det er veldig viktig å bygge kunnskap for å endre adferd. Det er veldig viktig at folk blir klar over dette, presiserer hun.

Aller flinkest er barna. Selv om de blir litt mer slurvete når de blir ungdommer.