Xabi (9) kom for sent på skolen - fikk med lapp fra Bruce Springsteen

Ni år gamle Xabi Glovsky fra Los Angeles var i forrige uke på konsert med selveste «The Boss», Bruce Springsteen.

Våknet kl 10.45

Gutten var så heldig at han fikk møte superstjernen, og i tillegg til autografen, ba han Springsteen skrive en liten lapp til læreren - i tilfelle han kom sent på skolen dagen etter. Det skulle vise seg at artisten ikke var vond å be.

«Kjære fru Jackson. Xabi har vært oppe sent på rock'nroll. Vennligst ha ham unnskyldt hvis han kommer for sent. Bruce Springsteen», står det på lappen - som en stolt Xabi fikk god bruk for.

Ifølge VG , som først omtalte saken i Norge, sov nemlig niåringen til klokken 10.45 dagen etter. Da våknet han med et stort smil om munnen.

PÅ KONSERT: Xabi (9) og pappa Scott Glovsky overlykkelige over det eksklusive møtet. Foto: Facebook/Scott Glovsky





Faren la ut bildene

Pappa Scott Glovsky har lagt ut bildene av sønnen sammen med Springsteen, og han kommenterer dem slik:

«Bruce Springsteen skrev Xabis forsent-melding til i morgen. Han er akkurat så ekte og hyggelig som du tror han er»

Det er ikke kjent hvordan læreren reagerte da den fantastiske lappen dukket opp, men det er grunn til å tro at Xabi ble tilgitt ganske kjapt.